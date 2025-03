Finto agente aggredisce infermiere al pronto soccorso: denunciato 44enne

Ennesimo episodio di violenza in un pronto soccorso della provincia di Napoli. All’alba di ieri, presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, un uomo di 44 anni ha dato in escandescenze dopo aver atteso a lungo per essere visitato. Per ottenere un trattamento immediato, ha dichiarato falsamente di essere un agente di polizia e ha minacciato un infermiere: “Sono un agente. Adesso chiamo i colleghi e ti faccio arrestare”.

Non ottenendo quanto sperato, l’uomo ha poi sfogato la sua rabbia colpendo con violenza la vetrata del Triage, mandandola in frantumi, per poi darsi alla fuga. Tuttavia, grazie alle informazioni raccolte dal personale sanitario e all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, coordinata dal Vicequestore Raffaele Esposito, il responsabile è stato rapidamente identificato e rintracciato presso la sua abitazione, dove è stato denunciato.

Si tratta della terza aggressione dall’inizio del 2025 nei presidi della ASL Napoli 2 Nord e della quindicesima tra Napoli 1 e Napoli 2 dall’inizio dell’anno, un dato allarmante che conferma l’escalation di violenza contro il personale sanitario. Il problema della sicurezza nei pronto soccorso continua a essere una questione urgente, con operatori sanitari sempre più esposti a minacce e aggressioni durante il loro lavoro.