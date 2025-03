“Il Gatto con gli Stivali” debutta a Nocera: un nuovo musical in scena

Le prevendite per le prime date sono già attive tramite Ciaotickets per Nocera e Ticketone per Salerno.

Ema Entertainment lancia un nuovo spettacolo che promette di conquistare il pubblico: Il Gatto con gli Stivali si prepara a brillare sulle scene teatrali italiane e internazionali. Dopo il successo del live show Masha e Orso, la compagnia teatrale presenta un musical che unisce la magia delle fiabe con il fascino del palcoscenico.

Cast e Produzione

Il cast del musical vedrà la partecipazione di Anastasia Kuzmina, famosa per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, che interpreterà il ruolo principale nella versione classica dello spettacolo a partire dal 1° febbraio. Il lavoro artistico vanta la collaborazione di Edoardo Lombardi per i testi e il libretto, Emiliano Branda per le musiche, e Nikolett Prok per le coreografie. La direzione artistica è affidata a Domenico Prezioso.

Debutto e Tour

L’anteprima di Il Gatto con gli Stivali è prevista per l’8 novembre a Nocera, seguita da Salerno il 9 novembre. Lo spettacolo offrirà due versioni: una rivisitazione natalizia del Canto di Natale di Charles Dickens e la versione classica, che partirà in tour da febbraio. Il tour toccherà le principali città italiane, oltre a destinazioni internazionali come la Svizzera e Malta.

Le prevendite per le prime date sono già attive tramite Ciaotickets per Nocera e Ticketone per Salerno. Tra le tappe principali del tour ci sono Nocera, Salerno, Napoli (6 dicembre), Civitanova Marche (13 dicembre) e Firenze (6 gennaio 2026). L’evento ha già suscitato un enorme interesse, come dimostrano le oltre 1000 candidature per i casting, tra ballerini e performer. Il pubblico può aspettarsi un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese per tutte le età.