Medici di famiglia a rischio estinzione: carenza di 5.500 unità in Italia

In Italia, la figura del Medico di famiglia, o Medico di Medicina Generale (MMG), è sempre più a rischio. Attualmente mancano 5.500 professionisti, con le situazioni più critiche in Lombardia (-1.525) e Veneto (-785). Il problema è destinato ad aggravarsi con 7.300 pensionamenti previsti entro il 2027, mentre il numero di giovani medici che scelgono questa professione continua a diminuire.

Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, uno dei fattori che scoraggia le nuove generazioni è il carico di lavoro: il 51,7% dei MMG segue più di 1.500 pazienti. Inoltre, nel 2024 il 15% delle borse di studio per la Medicina Generale non è stato assegnato, con picchi superiori al 40% in sei regioni. Questa crisi si manifesta mentre l’invecchiamento della popolazione aumenta la domanda di assistenza: gli over 80 sono triplicati in 40 anni e oltre la metà soffre di due o più malattie croniche.

Medici di famiglia: calo del 12,7% dal 2019 al 2023

Dal 2019 al 2023, il numero di Medici di famiglia è calato del 12,7%, con le flessioni più marcate in Sardegna (-39%), Puglia (-25,8%) e Calabria (-20,9%). Solo le Marche (+1,7%) e la Provincia Autonoma di Bolzano (+1%) hanno registrato un lieve aumento. Secondo i dati Sisac, al 1° gennaio 2024, la carenza complessiva è stimata in 5.575 medici, distribuiti in 17 regioni e province autonome. Le situazioni più critiche si registrano in Lombardia (-1.525), Veneto (-785), Campania (-652), Emilia Romagna (-536), Piemonte (-431) e Toscana (-345). Nessuna carenza significativa è stata rilevata in Basilicata, Molise, Umbria e Sicilia, anche se potrebbero esserci criticità locali.

Carico di pazienti e disomogeneità territoriali

Al 1° gennaio 2023, i 37.260 Medici di famiglia italiani assistevano complessivamente 51,2 milioni di pazienti, con una media di 1.374 assistiti per medico. Tuttavia, esistono differenze regionali: Molise registra il numero più basso, con 1.100 pazienti per medico, mentre la Provincia Autonoma di Bolzano è in cima alla classifica, con 1.548 pazienti per medico, seguita da Veneto (1.546), Lombardia (1.529) e Friuli-Venezia Giulia (1.460). Tra le regioni con un carico minore di assistiti figurano Basilicata (1.119) e Sicilia (1.161).

Una riforma senza valutazione d’impatto?

Di fronte a questa crisi, il governo sta valutando una riforma radicale, trasformando il rapporto convenzionale dei Medici di famiglia in rapporto di dipendenza per garantirne la presenza nelle Case di Comunità e nei servizi delle ASL. Tuttavia, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, avverte che non è stata condotta alcuna valutazione di impatto su aspetti economici, contributivi, organizzativi e professionali. “Un cambiamento di tale portata dovrebbe essere analizzato con attenzione per verificarne l’efficacia”, conclude il report.