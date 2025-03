Pagani. Giornata della Prevenzione Vascolare e del Linfedema Oncologico: visite gratuite all’ospedale

In occasione della Giornata Mondiale del Linfedema, l’ASL Salerno, con il patrocinio della Società Italiana di Flebo-Linfologia (SIFL), promuove una giornata di prevenzione vascolare e del linfedema oncologico presso l’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani. Il 6 marzo, all’ambulatorio di “Flebologia, Linfologia, Prevenzione e Cura del Linfedema Oncologico”, diretto dal dottor Maurizio Pagano, sarà possibile effettuare visite specialistiche gratuite con ecocolordoppler.

Per prenotare una visita, basta inviare una mail a l.lucianiasl@aslsalerno.it o chiamare il numero 0819213905.

Le malattie vascolari e linfatiche, come le varici, le ulcere degli arti inferiori, la trombosi venosa e l’insufficienza linfatica, fino al linfedema invalidante, sono patologie molto comuni. “Ringrazio l’ASL Salerno, in particolare il direttore generale Gennaro Sosto, per aver voluto collaborare con la SIFL in questo importante progetto di prevenzione”, ha dichiarato il dottor Maurizio Pagano. La prevenzione della trombosi venosa è fondamentale, soprattutto per i pazienti oncologici, in quanto il rischio di eventi tromboembolici aumenta considerevolmente con la chemioterapia.

In Italia, circa 350.000 persone soffrono di linfedema e ogni anno si registrano circa 40.000 nuovi casi, con una prevalenza maggiore nelle donne tra i 30 e i 40 anni. Il linfedema è una delle complicanze più comuni nei pazienti oncologici che subiscono interventi chirurgici, chemioterapia e radioterapia, con un’incidenza significativa nei casi di mastectomia e trattamenti per tumori ginecologici o urologici. Per questo motivo, è fondamentale sensibilizzare il pubblico sulla patologia e sulla sua prevenzione.