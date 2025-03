Polemica nel napoletano: spunta un carro in favore dei carcerati

Un carro di Carnevale con una gigantesca Statua della Libertà che, anziché la fiaccola, brandisce un mitra ha scatenato un’ondata di polemiche ad Acerra, nel Napoletano. Il cosiddetto “carro dei carcerati” ha sfilato ieri pomeriggio per le strade della città, chiudendo la parata tra musica neomelodica e figuranti vestiti da detenuti.

Il carro e la sfilata

Come ricostruito da Il Mattino, il carro – trainato da un trattore – rappresentava una prigione, con grate di ferro alle finestre e, al centro, la Statua della Libertà sollevata da un elevatore elettrico. Il dettaglio più controverso? L’iconica torcia sostituita da un Kalashnikov, impugnato con il braccio alzato. Sul fronte del carro campeggiava la scritta Freedom, mentre davanti giovani e adulti in abiti da galeotti ballavano al suono di canzoni che inneggiavano alla libertà per i detenuti. “Vogliamo la libertà non solo per i carcerati, ma per tutti quelli che soffrono, anche fuori dalla prigione”, ha dichiarato il leader del gruppo che ha realizzato il carro, noto come Sandokan, un soprannome che richiama il boss dei Casalesi.

Il carro è stato creato dalla paranza del Congo, un gruppo del rione Gescal di Acerra, una zona segnata da difficoltà economiche e sociali. Durante la sfilata non si sono registrate proteste, ma le reazioni sono esplose nelle ore successive, con condanne bipartisan.

Le reazioni politiche

Il sindaco di Acerra, Tito D’Errico, ha preso le distanze dall’episodio, chiarendo che l’organizzazione del Carnevale era affidata a una società esterna e che il Comune non era stato informato della presenza del controverso carro.