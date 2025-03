San Valentino Torio, il Centro Sportivo “Giovanni Vastola” prende forma: lavori a buon ritmo

Procedono spediti i lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo Polifunzionale “Giovanni Vastola” a San Valentino Torio. Un’opera attesa da tempo, su cui l’amministrazione comunale ha investito impegno e risorse per oltre due anni e mezzo. Ora il progetto entra nella sua fase cruciale, avvicinandosi sempre più alla realizzazione di un impianto moderno e funzionale.

Nei giorni scorsi, il sindaco Michele Strianese ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, verificando lo stato di avanzamento dei lavori. “Siamo davvero felici perché prende forma la grande opera di riqualificazione del nostro campo sportivo”, ha dichiarato il primo cittadino.

I progressi del cantiere

Gli interventi finora completati includono il drenaggio del campo da gioco, un aspetto fondamentale per garantire la tenuta del manto erboso in condizioni ottimali. Dopo la demolizione delle vecchie strutture ormai inutilizzabili, si sta procedendo con la realizzazione della canalina laterale che raccoglierà l’acqua drenata dal campo, oltre all’ultimo strato del pacchetto drenante.

Il progetto di riqualificazione prevede la posa di un nuovo manto in erba sintetica per il rettangolo di gioco, garantendo maggiore resistenza e praticità d’uso. Inoltre, verrà installata una nuova recinzione a norma per separare il campo dagli spalti, migliorando sicurezza e accessibilità per atleti e spettatori.

Ma il restyling non si ferma al campo da calcio: è prevista anche la ristrutturazione del campo da basket e del campo da tennis, con interventi mirati a valorizzare l’intero impianto sportivo.

Uno sguardo al futuro

L’amministrazione comunale non si ferma qui. Sono già in fase di progettazione ulteriori interventi sulla tribuna, con l’obiettivo di completare il processo di ammodernamento e restituire alla cittadinanza un centro sportivo all’avanguardia. “Sarà davvero tutta un’altra storia!”, ha commentato il sindaco Strianese, entusiasta per i progressi raggiunti.

Con il completamento di questi lavori, il Centro Sportivo “Giovanni Vastola” si prepara a diventare un punto di riferimento per lo sport locale, offrendo spazi rinnovati e funzionali per le attività agonistiche e amatoriali della comunità.