Autismo, polemica in provincia di Napoli: aumenta l’orario scolastico ma la mamma non ci sta

L’orario scolastico dell’alunno autistico e iperattivo di quinta elementare di Marano, in provincia di Napoli, è stato aumentato da 9 a 15 ore settimanali, ma la decisione non soddisfa la madre del bambino. Nonostante il prolungamento di due giorni a settimana, il piccolo continuerà a frequentare solo tre ore al giorno, con uscita prevista alle 11:30, senza il rientro completo come auspicato dalla famiglia.

Il provvedimento è stato deciso al termine del gruppo di lavoro operativo convocato su richiesta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Tuttavia, l’incontro non ha portato ai risultati sperati dalla mamma, che contesta la scelta dell’inserimento graduale: “Siamo ormai a marzo, con le festività pasquali e altri giorni festivi all’orizzonte restano circa 40 giorni effettivi di scuola. Mio figlio non è ancora abituato alla vita scolastica perché lo hanno costretto a frequentare solo nove ore a settimana, spesso isolato in palestra e lontano dai compagni”.

La donna sottolinea come il mancato accesso alla terapia occupazionale, per la quale il bambino è in lista di attesa, non possa giustificare la riduzione dell’orario scolastico. “Non è giusto condizionare la vita di un bambino per via di liste di attesa. Nella vecchia scuola partecipava regolarmente alle attività di classe, faceva i compiti e riceveva l’assegno a casa. Se è regredito, è colpa di questo loro modus operandi”.

La madre si è opposta alla decisione presa dal gruppo di lavoro, rifiutandosi di firmare il verbale. Inoltre, ha criticato il fatto che durante l’incontro si sia parlato ancora di somministrazione di farmaci. “Una persona che non conosce mio figlio ha insistito sull’uso di farmaci. Non lo accetto. Tutti dovranno assumersi la responsabilità dei danni causati e di un anno scolastico praticamente perso”.