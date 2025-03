Castellammare, Fincantieri: “La sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta”

Fincantieri continua a mettere al centro della propria politica aziendale la sicurezza dei lavoratori, puntando su un dialogo costante con le parti sociali, campagne d’informazione e rigorosi controlli all’interno dei siti produttivi. L’azienda, che considera il benessere dei dipendenti un pilastro fondamentale, sottolinea l’importanza di un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.

“Fincantieri, grazie al confronto continuo con i sindacati, sta portando avanti a livello nazionale iniziative di miglioramento della sicurezza in tutti i suoi siti”, afferma la holding di Trieste. “Le azioni messe in campo comprendono il coinvolgimento attivo delle risorse interne e delle società in appalto, con una sorveglianza attenta e riunioni settimanali”, aggiunge l’azienda.

Nel cantiere di Castellammare di Stabia, come negli altri, oltre a rispettare le normative, vengono effettuati monitoraggi periodici nelle aree di produzione, in collaborazione con i responsabili operativi, i preposti e gli RLS/RSU di sito. Inoltre, nell’ultimo anno, sono stati attivati nuovi strumenti come safety break, safety bulletin e safety observation per sensibilizzare ulteriormente sulla sicurezza.

Fincantieri ribadisce che, in caso di segnalazione di rischio, l’azienda interviene tempestivamente per risolvere qualsiasi problema, mantenendo la sicurezza come priorità strategica.