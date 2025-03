Cava de’ Tirreni. Vincita al Superenalotto, ma il premio non è stato riscosso: si cerca il vincitore

A Cava de’ Tirreni c’è un misterioso vincitore che ancora non ha riscosso il suo premio da 10mila euro al SuperEnalotto SuperStar. Il biglietto vincente è stato giocato presso il Tabacchi di Via XXV Luglio 146, in occasione dell’estrazione numero 203 del 21 dicembre 2024. Il tempo per ritirare la somma sta per scadere: il termine ultimo è il 21 marzo 2025.

L’iniziativa speciale “Regala un sogno” del SuperEnalotto aveva assegnato, nel dicembre scorso, mille premi garantiti da 10mila euro ciascuno, distribuiti in quattro concorsi consecutivi (17, 19, 20 e 21 dicembre). Tuttavia, quattro premi in Campania non sono ancora stati riscossi, tra cui quello di Cava de’ Tirreni.

L’appello ai giocatori è quello di controllare attentamente le proprie ricevute di gioco e verificare i codici alfanumerici univoci per scoprire se si è tra i fortunati vincitori. I termini per la riscossione sono di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale e, trascorso tale periodo, la vincita non sarà più reclamabile.