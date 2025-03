Napoli. Bidello ucciso: arrestata la figlia per omicidio premeditato

Un padre ritenuto troppo possessivo, da cui liberarsi al più presto per diventarne l’unica erede, nonostante la presenza di altri tre fratelli. Questo è quanto stava progettando Rosa Capuano, 46 anni, disoccupata, secondo le indagini. La mattina del 23 dicembre scorso, avrebbe messo in atto il suo piano, uccidendo con tre colpi di pistola alla nuca il padre Francesco, 79 anni, mentre si trovava al volante della sua auto nel box del garage condominiale di via Biolcheria a Suzzara.

Per oltre due mesi, la sua versione ha retto: Rosa aveva detto di essersi allontanata momentaneamente dal garage con il padre in auto, per poi tornare pochi minuti dopo e trovarlo morto. Ma il 5 marzo, le indagini hanno subito una svolta decisiva. I carabinieri di Mantova, con la collaborazione dei colleghi napoletani, hanno arrestato Rosa a Giugliano (Napoli), dove si era trasferita dopo che la sua casa di Suzzara era stata posta sotto sequestro.

“Omicidio premeditato del padre”

La donna è accusata di omicidio premeditato e detenzione illegale di arma da fuoco, quella stessa pistola da cui sono partiti i tre colpi mortali, ma che non è ancora stata trovata. Rosa è stata trasferita in carcere a Mantova, dove la procura ha raccolto gravi indizi contro di lei. Dai racconti di vicini e indagini, emerge che Rosa percepiva il padre come una figura troppo possessiva da cui liberarsi a tutti i costi.

La difficile convivenza con il padre

Dopo la morte della madre, Rosa era rimasta sola a prendersi cura del padre, un uomo con problemi di deambulazione, un compito che le pesava e che, secondo lei, avrebbe dovuto essere compensato dall’eredità, nonostante la presenza di due fratelli e una sorella. L’omicidio era apparso inizialmente inspiegabile: Francesco Capuano, ex bidello in pensione originario di Scampia (Napoli), incensurato, si era trasferito a Suzzara con la famiglia dieci anni fa. La ricostruzione del delitto, però, ha fatto emergere gravi incongruenze.

La ricostruzione del delitto

Quella mattina del 23 dicembre, Rosa dichiarò di aver accompagnato il padre in garage per aprire la basculante e prendere l’auto con cui dovevano andare a fare la spesa. Il padre si era messo al volante, ma Rosa, improvvisamente, disse di essersi dimenticata le sigarette e il fazzoletto in casa. Dopo essere rientrata in casa, tornò nel garage e trovò il padre morto. Inizialmente disse di essere stata assente per circa 40 minuti, poi corresse la sua versione affermando che fosse stata assente solo 20 minuti.

Le modalità del delitto, inizialmente simili a quelle di un agguato mafioso, non combaciavano con il profilo della vittima. Nessun vicino aveva visto o sentito nulla, e l’assenza di tracce di altre persone ha spinto gli investigatori a concentrarsi su di lei. Dopo l’arresto, le indagini sono continuate, con l’obiettivo di individuare eventuali complici, forse all’interno della famiglia stessa.