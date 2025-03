Pagani. Al via i lavori di riqualificazione su via Sanguette: nuovo volto per la periferia cittadina

Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione di V Traversa Fontana, meglio conosciuta come via Sanguette, a Pagani. L’intervento, tanto complesso quanto necessario, riguarda una strada strategica per il collegamento con San Valentino Torio e diversi comuni del napoletano, attraversata quotidianamente da decine di veicoli e frequentata da residenti e aziende agricole della zona.

Le condizioni di grave dissesto stradale hanno provocato negli anni notevoli disagi alla comunità. Per questo motivo, l’amministrazione guidata dal sindaco Lello De Prisco, su impulso del consigliere comunale Alfonso Cosentino e del presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino, ha affidato all’ufficio tecnico, coordinato dall’assessore ai lavori pubblici Augusto Pepe, la realizzazione dell’intervento.

I lavori prevedono la completa riqualificazione del manto stradale e il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione, con l’installazione di nuovi pozzetti e moderni impianti smart LED.

“La mia amministrazione ha sempre posto grande attenzione alla periferia, e l’avvio di questo intervento è la conferma del nostro impegno – ha dichiarato il sindaco De Prisco –. Le prossime settimane saranno decisive per il restyling delle strade cittadine. Nel 2025 raccoglieremo i frutti di anni di programmazione e lavoro sul territorio”.

L’assessore Augusto Pepe ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Oltre al rifacimento della strada, abbiamo previsto il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione con tecnologia smart LED. Via Sanguette rientra in una più ampia programmazione di riqualificazione che interesserà, nelle prossime settimane, diverse arterie cittadine dalla periferia al centro”.

Il consigliere provinciale Gerardo Palladino ha evidenziato come l’attesa per questi interventi fosse lunga: “Questa strada necessitava di lavori da oltre trent’anni. Stiamo portando avanti anche il ripristino di via Mangioni e lavorando per interventi su via Zeccagnuolo, via Fontana, via Termine Bianco e altre arterie provinciali. Inoltre, ho richiesto di includere nella programmazione strade come via Corallo e via Madonna di Fatima”.

Il consigliere Alfonso Cosentino ha aggiunto: “Abbiamo lavorato per dare priorità a via Sanguette, una strada di forte scorrimento veicolare, cruciale sia per i residenti che per le attività commerciali. Garantire la vivibilità e la sicurezza in questa zona è fondamentale. È prevista anche l’installazione di fototrappole per contrastare gli sversamenti abusivi”.