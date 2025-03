Salerno. Galleria Monte Pergola: lavori fermi da un anno, tra disagi e rischi per la sicurezza

Nel novembre 2022, un comunicato ANAS parlava di un “cronoprogramma in linea” per i lavori di manutenzione della galleria Monte Pergola, lungo il raccordo Salerno-Avellino, ma oggi, nel 2025, la realtà è ben diversa. I lavori sono fermi da un anno, il contratto con l’impresa appaltatrice è stato rescisso e migliaia di cittadini sono costretti a fronteggiare quotidiani disagi, traffico caotico e gravi rischi per la sicurezza.

La galleria, ormai ridotta a un “budello” pericoloso, rappresenta un collo di bottiglia su un’arteria fondamentale che collega il sistema viario tirrenico con quello adriatico. Pendolari, studenti e lavoratori sono costretti a fare i conti con ritardi e stress quotidiano, mentre i soccorsi sanitari hanno difficoltà a raggiungere tempestivamente strutture cruciali come l’ospedale Moscati di Avellino o il presidio 118 di Solofra.

“Questa situazione è inaccettabile”, afferma Alleanza Verdi e Sinistra, che denuncia come la galleria Monte Pergola venga trattata come una strada di campagna, non come un’opera infrastrutturale vitale per il Paese. Il gruppo ha avviato una raccolta firme per chiedere tempi certi e rapidi per il completamento dei lavori.

Nel frattempo, l’onorevole Franco Mari (AVS) ha annunciato un’interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Troppi proclami e pochi fatti”, afferma Mari, criticando l’incapacità del Ministro di risolvere problemi concreti come quelli del raccordo Salerno-Avellino, che necessitano di interventi urgenti per ridurre i rischi e il traffico.

Una vicenda che non solo influisce sulla vita quotidiana dei cittadini, ma rischia di amplificare il divario tra Nord e Sud. “Non accetteremo di essere cittadini di serie B”, conclude AVS, promettendo battaglia per garantire diritti, sicurezza e qualità della vita a tutti.