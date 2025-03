Tragedia a Torre del Greco: sette gatti morti avvelenati, i volontari chiedono giustizia

Una mattina tragica e dolorosa per i volontari della colonia felina di Via Lamaria, a Torre del Greco, che hanno trovato sette dei nove gatti morti, probabilmente avvelenati.

Una mattina tragica e dolorosa per i volontari della colonia felina di Via Lamaria, a Torre del Greco, che hanno trovato sette dei nove gatti morti, probabilmente avvelenati. Sul posto è stata rinvenuta una ciotola con coscette di pollo, probabilmente utilizzate come esca mortale per i felini. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità, riaccendendo il dibattito sulla tutela degli animali e sulla necessità di leggi più severe.

I volontari, che hanno già sporto denuncia e si sono rivolti al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, raccontano di un clima di tensione con alcuni condomini della zona. “Molti residenti si sono lamentati dei gatti sui loro balconi, accusandoli di lasciare tracce di liquido per marcare il territorio”, spiegano. “Per placare le polemiche, abbiamo provveduto alla sterilizzazione dei gatti, ma non è bastato. Alcuni condomini sostenevano che i felini potessero trasmettere malattie ai loro figli”.

Francesco Emilio Borrelli ha commentato: “Gli esami autoptici e i rilievi potranno confermare se si è trattato di avvelenamento e in che modo è avvenuto. Sette gatti non possono essere morti tutti per cause naturali. Se si conferma l’avvelenamento, i responsabili devono essere identificati, denunciati e puniti. Purtroppo, troppo spesso questi crimini rimangono impuniti. Senza modifiche alle leggi a tutela degli animali, questi atti di barbarie continueranno. Come diceva Gandhi, la civiltà di una società è messa alla prova da come tratta i suoi esseri più vulnerabili”.

Il deputato ha poi lanciato un appello: “È urgente dare ascolto a chi propone modifiche, agli animalisti e a chi si sta ribellando a questi orrori. È ora di agire concretamente per fermare queste crudeltà”.

L’episodio di Via Lamaria ha messo in luce un problema purtroppo diffuso: l’avvelenamento di animali, spesso trattato come un reato minore, ma che rappresenta una grave ferita per la società e per chi lotta quotidianamente per i diritti degli animali. La comunità di Torre del Greco chiede giustizia e un cambiamento culturale e legislativo per porre fine a queste pratiche disumane.