Agenzia delle Entrate. Ecco il Codice Fiscale Sprint per i neonati: come funziona

L’Agenzia delle Entrate lancia un nuovo servizio online che semplifica e accelera il processo per ottenere il codice fiscale dei neonati. Ora, sarà possibile richiedere il codice fiscale direttamente sul sito dell’Agenzia, inserendo i dati del neonato e ricevendo il documento in formato digitale.

Non sarà più necessario recarsi fisicamente presso un ufficio delle Entrate per ottenere il codice fiscale del neonato, che sarà utile anche per la scelta del pediatra quando il Comune di residenza non lo ha comunicato al momento della nascita.

Un’altra novità riguarda la possibilità di richiedere il duplicato della tessera sanitaria, nel caso di smarrimento o mancata ricezione. Dopo essersi autenticati sul sito dell’Agenzia, gli utenti possono visualizzare e stampare la tessera, oppure richiedere una nuova emissione, indicando anche un indirizzo di spedizione diverso da quello di residenza.

Il nuovo servizio per la richiesta del codice fiscale del neonato è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedervi, è necessario utilizzare SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La richiesta può essere fatta da uno dei genitori o dai loro rappresentanti, come i tutori. Una volta inviata la richiesta, l’utente riceverà una notifica via email quando il certificato sarà disponibile online.