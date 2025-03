Assegno Unico per Marzo 2025: pagamenti in ritardo, la data comunicata dall’INPS

A marzo 2025, l’assegno unico per i figli a carico arriverà con qualche giorno di ritardo rispetto al solito. Niente di allarmante, poiché è già successo in passato. Come specificato in un messaggio dell’Inps (numero 111 del 13 gennaio 2025), i pagamenti per questa prima parte dell’anno saranno accreditati a partire dal 20 del mese, con un ritardo di circa 5 giorni rispetto alle tempistiche abituali. La comunicazione ufficiale dell’istituto chiarisce che lo slittamento delle date è dovuto all’adesione dell’Inps al sistema di “reingegnerizzazione delle procedure di tesoreria (Re.Tes)” della Banca d’Italia, una questione puramente tecnica.

Motivi del Ritardo dell’Assegno Unico a Marzo

Nel messaggio, l’Inps ha anche precisato che il nuovo meccanismo relativo ai servizi di tesoreria dello Stato, in vigore dal 1° gennaio 2025, stabilisce che, per i mesi da febbraio a giugno, gli accrediti delle prestazioni verranno effettuati a partire dal giorno 20 di ogni mese. Nessuna modifica invece per la prima rata del beneficio economico, che continuerà ad essere versata nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data, sarà accreditato anche l’importo delle rate in caso di conguaglio, sia a credito che a debito.