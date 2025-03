Castellammare di Stabia. Grande attesa per il Beach Soccer questa estate

Il conto alla rovescia è iniziato: Castellammare di Stabia si prepara ad accogliere un evento straordinario quest’estate con il Campionato di Beach Soccer 2025. Un’arena da cinquemila spettatori sorgerà sulla splendida spiaggia stabiese, offrendo uno spettacolo unico che non sarà solo sportivo, ma anche ricco di grandi eventi collaterali.

Sebbene i dettagli siano ancora top secret e l’organizzazione sia in corso, l’entusiasmo è alle stelle. “Castellammare di Stabia sarà una delle tappe ufficiali del Campionato di Beach Soccer 2025, un’occasione imperdibile per la nostra città in termini di promozione, turismo e sport”, ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza. “Insieme all’assessore Nunzia Acanfora, al presidente del consiglio comunale Roberto Elefante e agli altri consiglieri, abbiamo accolto a Palazzo Farnese una delegazione degli organizzatori, tra cui Joan Cusco, presidente di Beach Soccer Worldwide, Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania FIGC LND, e Nando Arcopinto, capo delegazione nazionale italiana BS Club Italia FIGC. Durante il sopralluogo, abbiamo discusso delle potenzialità dell’evento, che rappresenterà una vetrina eccezionale per Castellammare, valorizzando non solo il nostro litorale, ma anche il nostro patrimonio artistico, archeologico, naturale e enogastronomico.”

Il processo autorizzativo prosegue senza intoppi, e la presenza dei vertici nazionali e regionali è stata determinante per perfezionare gli ultimi dettagli e avvicinarsi al via libera definitivo per l’evento.