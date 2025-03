Cava de’ Tirreni, Fratelli d’Italia chiede misure urgenti dopo le aggressioni alle donne

Le recenti aggressioni subite da tre donne in città in pochi giorni sono un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Le recenti aggressioni subite da tre donne in città in pochi giorni sono un campanello d’allarme che non può essere ignorato. La sicurezza dei cittadini deve diventare una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale e le autorità competenti. È inaccettabile che un individuo già identificato continui a circolare liberamente, seminando paura e insicurezza.

Lo ha affermato Italo Giuseppe Cirielli De Mola, capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni, che ha presentato un’interrogazione consiliare per chiedere al sindaco e al consigliere delegato alla Sicurezza quali misure urgenti intendano adottare per prevenire nuovi episodi di violenza. “Serve un intervento deciso: chiediamo un aumento della presenza delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio, un potenziamento della videosorveglianza e l’attivazione di un tavolo urgente con la Prefettura e le Forze di Polizia per un controllo più efficace del territorio. È essenziale anche avviare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza delle donne, affinché nessuno si senta in pericolo camminando per le strade della nostra città,” ha concluso. Fratelli d’Italia sollecita l’amministrazione comunale a prendere una posizione chiara e adottare misure concrete per garantire la sicurezza urbana.