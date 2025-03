Il Gran Carnevale di Maiori: ultimi appuntamenti della 51ª Edizione

La 51ª edizione del Gran Carnevale di Maiori si avvia verso il gran finale, con un programma ricco di eventi che hanno animato questi giorni di festa. Tra le attrazioni principali, le sfilate dei carri allegorici e un calendario di appuntamenti imperdibili. Il tema di quest’anno, la «Meraviglia», continuerà a incantare adulti e bambini durante il weekend clou delle celebrazioni dedicate alle maschere.

Dopo il successo delle tre sfilate dei carri allegorici, le opere in cartapesta realizzate dai maestri di Maiori sono pronte a tornare in strada per l’ultimo appuntamento, previsto per domenica 9 marzo. La giornata culminerà con la premiazione dei vincitori, che saranno decretati da una giuria tecnica composta da esperti provenienti dai Carnevali di Viareggio, Putignano e Massafra. Inoltre, verrà assegnato il trofeo dedicato alla memoria di Roberto Di Martino.

Un altro momento speciale sarà lo spettacolo di Rosalia Porcaro, che sabato 8 marzo, alle ore 21, porterà in scena lo spettacolo “Semp’Ess” al Teatro del Carnevale allestito all’Hotel Pietra di Luna. L’attrice, famosa per il suo ruolo nella fiction Rai “Mina Settembre”, si esibirà proprio nel giorno della “Festa della Donna”, offrendo uno show di comicità tutta al femminile. L’ingresso sarà gratuito, ma per partecipare sarà necessaria una prenotazione su www.eventbrite.it.

Programma Finale del Carnevale di Maiori:

8 Marzo

Ore 16:30 – Porto di Maiori: Balli Latino Americani – Havana Dance

– Porto di Maiori: Balli Latino Americani – Havana Dance Ore 17:30 – Palazzo Mezzacapo: Se lo sai rispondi (a cura dell’associazione Papersera)

– Palazzo Mezzacapo: Se lo sai rispondi (a cura dell’associazione Papersera) Ore 21:00 – Teatro del Carnevale, Hotel Pietra di Luna: Rosalia Porcaro in “Semp’Ess” (Ingresso gratuito con prenotazione)

9 Marzo

Ore 11:30 – Via Nuova Chiunzi: Sfilata dei carri allegorici e gruppi di parata

– Via Nuova Chiunzi: Sfilata dei carri allegorici e gruppi di parata Ore 15:30 – Da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico: Sfilata dei carri allegorici e gruppi di parata

– Da incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico: Sfilata dei carri allegorici e gruppi di parata Ore 18:00 – Spettacolo pirotecnico

– Spettacolo pirotecnico Ore 19:30 – Anfiteatro Porto Turistico: Esibizioni dei gruppi di parata e premiazioni

Il Carnevale di Maiori chiuderà in grande stile con l’ultima sfilata dei carri allegorici, accompagnata da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il mare di Maiori con colori vivaci e spettacolari giochi di luce.

Il programma, organizzato dal direttore artistico Alfonso Pastore con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Maiori, guidata dal sindaco Antonio Capone, promette un weekend indimenticabile per tutti i partecipanti.