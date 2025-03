Incidente in costiera: restano gravissime le condizioni del motociclista 18enne

Restano gravissime le condizioni di Jacopo C., il 18enne coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata del 6 marzo lungo la statale 163 “Amalfitana”, in località Tordigliano, tra Positano e Vico Equense. Il giovane, residente a Piano di Sorrento e studente dell’Istituto Nautico, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno, dove è stato immediatamente intubato e sottoposto a una TAC.

I medici del reparto di Rianimazione hanno riscontrato gravi lesioni al fegato e la rottura della milza, che è stata asportata con un intervento d’urgenza. Non si escludono possibili danni cerebrali, ma le attuali condizioni del paziente non consentono ulteriori accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, Jacopo stava viaggiando in direzione di Vico Equense quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un bus turistico. L’autista del mezzo ha tentato disperatamente di evitare l’impatto, sterzando improvvisamente e sfondando il muretto di protezione, rimanendo in bilico con una ruota sospesa nel vuoto.

A bordo del bus viaggiavano venti turisti coreani, tutti illesi nonostante il grande spavento. Purtroppo, il giovane centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il casco integrale gli ha probabilmente salvato la vita, ma le sue condizioni restano estremamente critiche.

La notizia ha profondamente colpito le comunità della Costiera, che si sono unite in preghiera per Jacopo.