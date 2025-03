Lo scandalo degli ospedali campani: denuncia su Rete 4 contro il Ruggi d’Aragona e il Moscati

“Ladri di salute. Gli ospedali dello scandalo”: così il programma “Fuori dal Coro“, condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha definito il Ruggi d’Aragona di Salerno e il Moscati di Avellino, durante la puntata del 5 marzo. Il reportage ha rivelato una situazione disumana: pazienti lasciati senza assistenza per ore e giorni, costretti a urlare senza ricevere risposta, barelle accatastate nei corridoi e un sistema di emergenza ormai al collasso.

Il giornalista ha documentato il tragico appello di un paziente immobilizzato su una barella al pronto soccorso di Salerno: “Dottore, non ce la faccio più”, ma nessuno sembra prestare attenzione.

L’inviata ha interrogato diversi pazienti, scoprendo che erano stati costretti a attendere ore per un semplice prelievo, senza alcuna attenzione per le loro necessità primarie come cibo o acqua. La sala d’attesa era sovraffollata e l’ambiente non riusciva a garantire nemmeno la minima dignità.

Una paziente, disperata, ha dichiarato: “Ho freddo. Devo andare in bagno. Qui non viene nessuno”, ma la sua voce si perdeva nel caos generale.

Il Ruggi d’Aragona non è nuovo a queste critiche, con i sindacati che da anni denunciano la carenza cronica di personale medico e infermieristico, senza che nulla cambi.

Le immagini trasmesse da “Fuori dal Coro” hanno riportato il problema sotto i riflettori nazionali, scatenando forti reazioni politiche.

Imma Vietri, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo alla Commissione Affari Sociali della Camera, ha puntato il dito contro la gestione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Le immagini andate in onda su Rete 4 testimoniano la drammatica realtà che De Luca ha lasciato in eredità ai cittadini della Campania. Dopo dieci anni di promesse non mantenute, la nostra regione è di nuovo sotto accusa per il degrado del suo sistema sanitario”.

Vietri ha denunciato le condizioni inumane a cui sono costretti i pazienti: “Persone fragili abbandonate per giorni sulle barelle, costrette a urlare per attirare l’attenzione di un personale sanitario che lavora tra mille difficoltà. E cosa fa De Luca? Alimenta la macchina della propaganda invece di garantire il diritto alla salute”.

Il suo attacco si è concluso con una frecciatina alle prossime elezioni regionali: “Con o senza il terzo mandato, saranno i cittadini a mandarlo a casa con il loro voto”.

Nel frattempo, mentre la polemica politica infiamma il dibattito, nei pronto soccorso campani la sofferenza continua, lontana dai riflettori.