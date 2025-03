Maxi sequestro di tonno rosso a Castellammare: scoperto un quintale di prodotto non tracciato

Maxi operazione della Capitaneria di Porto a Castellammare di Stabia, che ha portato al sequestro di un quintale di tonno rosso. Durante un’attività di controllo della viabilità portuale, il personale della Capitaneria, sotto la direzione del Capitano di Fregata Andrea Pellegrino e il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, ha sequestrato nella mattinata del 6 marzo un esemplare di Thunnus Thynnus del peso di quasi 100 chilogrammi.

Le operazioni di pedinamento lungo la banchina del porto hanno permesso di individuare l’esemplare all’interno di un autoveicolo, nascosto nel bagagliaio e privo di qualsiasi documento che ne attestasse la provenienza, la zona di pesca, gli attrezzi utilizzati o il motopesca coinvolto. Per questo motivo, il conducente del veicolo è stato multato con una sanzione di 1.000 euro per la detenzione di prodotto ittico non tracciato, mentre il tonno rosso è stato smaltito in quanto non idoneo al consumo umano diretto.

Il controllo sulla filiera ittica è uno dei compiti fondamentali del Corpo delle Capitanerie di Porto, che vigila sul rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di pesca, sia in mare che a terra. L’obiettivo è tutelare la risorsa ittica e i consumatori finali, assicurando che i prodotti immessi nel mercato siano tracciabili, a salvaguardia anche degli operatori autorizzati. I controlli continueranno intensamente nei prossimi giorni per garantire la protezione dei consumatori nell’intero Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia.