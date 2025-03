Mounjaro: una nuova opportunità per il trattamento dell’obesità (VIDEO)

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente approvato l’uso della tirzepatide, nota con il nome commerciale Mounjaro, per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità. Questo innovativo farmaco, prodotto dall’azienda Eli Lilly, sarà disponibile esclusivamente su prescrizione medica e rappresenta una nuova speranza per chi lotta contro l’eccesso di peso e le patologie ad esso correlate.

IMD MAZZOLA ha annunciato di avere a disposizione questo nuovo farmaco, rendendolo accessibile ai pazienti che ne necessitano. La disponibilità di Mounjaro presso IMD MAZZOLA offre un’opportunità concreta per chi cerca un supporto medico qualificato nella gestione del peso corporeo.

Come funziona Mounjaro Tirzepatide?

Mounjaro è un farmaco iniettabile da somministrare una volta alla settimana per via sottocutanea. Il suo principio attivo, la tirzepatide, agisce su due recettori ormonali fondamentali: il GIP (polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente) e il GLP-1 (peptide-1 simile al glucagone). Grazie a questo meccanismo d’azione, Mounjaro riduce il senso di fame, rallenta lo svuotamento gastrico e migliora la risposta dell’organismo all’insulina, favorendo un utilizzo più efficiente dei nutrienti.

Chi può assumere Mounjaro?

L’approvazione di Mounjaro riguarda:

Pazienti con un indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 30 (obesità).

Pazienti con un BMI superiore a 27 in presenza di complicanze legate all’eccesso di peso, come diabete di tipo 2, ipertensione o malattie cardiovascolari.

I benefici di Mounjaro

Gli studi clinici hanno dimostrato che la tirzepatide porta a una riduzione significativa del peso corporeo, superiore rispetto ad altre terapie esistenti. Tra i benefici principali si evidenziano:

Perdita di peso consistente e mantenimento dei risultati nel tempo.

Riduzione del grasso viscerale, con effetti positivi sul rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2.

Miglioramento della sensibilità all’insulina e del metabolismo degli zuccheri.

Aumento del benessere generale, con maggiore energia e minori livelli di stress.

Modalità di somministrazione

Mounjaro si somministra per via sottocutanea una volta alla settimana, in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dai pasti. La dose iniziale è di 2,5 mg, con possibili incrementi graduali fino a 15 mg, secondo la prescrizione del medico. Ogni penna pre-riempita contiene quattro dosi, sufficienti per un mese di terapia.

Possibili effetti collaterali

Come ogni farmaco, anche Mounjaro può causare effetti collaterali, prevalentemente di natura gastrointestinale, tra cui:

Nausea

Vomito

Diarrea

Questi sintomi tendono a ridursi nel tempo e possono essere gestiti con l’assistenza del medico curante.

Considerazioni prima di iniziare il trattamento

Prima di assumere Mounjaro, è fondamentale sottoporsi a una visita specialistica per escludere eventuali controindicazioni. Il farmaco non è indicato per:

Pazienti con diabete di tipo 1

Persone con una storia di pancreatite

Soggetti con gravi compromissioni dello stato di salute

L’introduzione di Mounjaro rappresenta un importante passo avanti nel trattamento del sovrappeso e dell’obesità. La sua disponibilità presso IMD MAZZOLA offre ai pazienti un’opzione terapeutica efficace, con il supporto di specialisti qualificati pronti a guidare il percorso verso il miglioramento della salute e del benessere.