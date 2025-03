Nocera Inferiore, lavori di climatizzazione in una palestra scolastica incompleti: la denuncia di Giovanni D’Alessandro

Un impianto di climatizzazione installato senza verificare la presenza della rete elettrica. Questo è quanto sarebbe accaduto in una palestra scolastica di Nocera Inferiore, come denunciato dal capogruppo di Nocera al Centro,.

Un impianto di climatizzazione installato senza verificare la presenza della rete elettrica. Questo è quanto sarebbe accaduto in una palestra scolastica di Nocera Inferiore, come denunciato dal capogruppo di Nocera al Centro, Giovanni D’Alessandro. Durante una riunione del consiglio comunale, D’Alessandro ha sollevato il problema delle criticità che affliggono le scuole locali, parlando in particolare di «incuria nella realizzazione dei lavori pubblici negli istituti scolastici comprensivi», come riporta “La Città“.

L’accusa è chiara: secondo D’Alessandro, gli interventi di miglioramento degli edifici scolastici non sarebbero sempre realizzati con la dovuta attenzione. «Mi sembra assurdo – ha dichiarato il capogruppo – che vengano eseguiti lavori in una palestra, vengano installati i condizionatori, ma poi, al momento di accenderli, si scopra che non c’è la presa per collegarli. Come è possibile che chi ha fatto il collaudo non abbia notato questo errore? Come si fa a installare un condizionatore e poi non poterlo accendere?».