Pagani, emergenza plesso “Collodi”: Sessa sollecita l’amministrazione per risolvere l’emergenza

La consigliera comunale di Pagani, Anna Rosa Sessa, esponente di Italia Viva, torna a denunciare la situazione critica del plesso scolastico “Collodi”, chiuso ormai da diversi giorni a causa di infiltrazioni d’acqua e odore acre. Sessa ha chiesto un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per garantire il diritto all’istruzione degli alunni. “Non possiamo accettare che i nostri bambini restino a casa senza una soluzione chiara e definitiva – ha dichiarato -. La scuola è un diritto fondamentale, e le istituzioni devono assumersi la responsabilità di risolvere questa emergenza con la massima urgenza.”

La consigliera ha sottolineato che, nonostante i sopralluoghi e le verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi, non sono ancora emerse soluzioni concrete per il ritorno alle normali attività scolastiche. “Apprezzo il dialogo avviato con la dirigenza scolastica e i genitori – ha proseguito Sessa -, ma è necessario che dalle parole si passi ai fatti. Ogni giorno di ritardo è un grave danno per i bambini e le loro famiglie, costrette a vivere in una situazione di incertezza.”

A destare ulteriori preoccupazioni è la possibilità di dover ricorrere ai doppi turni, qualora non si trovassero spazi adeguati alternativi. Sessa si è espressa con fermezza su questo punto: “I doppi turni devono essere l’ultima ipotesi. È fondamentale trovare soluzioni che consentano agli studenti di proseguire il loro percorso scolastico senza altri disagi. Chiedo all’amministrazione di accelerare le verifiche sugli edifici disponibili.”

Concludendo, la consigliera ha lanciato un appello a tutte le istituzioni coinvolte: “Chiedo che si lavori con maggiore determinazione per riportare i bambini a scuola, in condizioni di sicurezza e stabilità. La scuola deve essere una priorità assoluta per la nostra comunità.”