Salerno. Aumento degli incidenti e delle sanzioni stradali in provincia: l’Osservatorio presenta nuovi progetti di sensibilizzazione

Aumentano gli incidenti stradali e le sanzioni per violazioni al Codice della Strada in provincia di Salerno. È quanto emerso dai dati presentati oggi dall’Osservatorio Provinciale sulla Incidentalità Stradale, riunitosi in Prefettura. Il bilancio del biennio 2023-2024 evidenzia un incremento del 2,7% degli incidenti, in linea con il trend nazionale.

“Rispondere a un messaggio mentre si guida equivale a percorrere 100 metri al buio”, ha sottolineato il comandante provinciale della Polizia Stradale, Stefano Macarra, evidenziando i pericoli derivanti dalla distrazione alla guida.

Durante l’incontro è stato anche presentato il progetto “Guida per la tua vita”, destinato ai giovani neopatentati per sensibilizzarli sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Il programma prevede incontri formativi presso l’Asl di Salerno con esperti della Polizia Stradale, dell’Asl e della Motorizzazione. I partecipanti utilizzeranno visori per simulare gli effetti dell’alterazione alla guida e saranno testati con un quiz finale sulla sicurezza stradale.