Salerno. Spopolamento e progetti per il futuro: Il Comune pubblica il Dup 2025

Il “monumentale” Dup, il Documento unico di programmazione del Comune di Salerno, è stato pubblicato in vista dell’approvazione in Consiglio comunale del bilancio di previsione per il triennio a venire. Con le sue 274 pagine, il dossier non si limita a delineare gli obiettivi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli fino al 2027, ma fornisce anche dati significativi sulla città, che meritano un’attenta riflessione.

Il documento espone i target economici, inclusi i “dolorosi” piani di rientro del passivo concordati con i Ministeri competenti, oltre a evidenziare le opere e i cantieri avviati o in fase di avvio nel territorio salernitano. Tuttavia, tra le numerose statistiche, alcuni numeri emergono come particolarmente allarmanti: il calo continuo della popolazione residente. In particolare, Salerno sta vivendo un preoccupante spopolamento, con una perdita di residenti che equivale alla popolazione di un centro medio della provincia, portando a una riflessione amara sul futuro demografico della città.