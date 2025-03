San Marzano sul Sarno. Andrea Annunziata nominato Commissario dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale

Andrea Annunziata, attuale sindaco di San Marzano sul Sarno, è stato designato Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con competenza sui porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. La nomina, firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, arriva dopo la scadenza del suo mandato il 2 febbraio scorso.

Il decreto ministeriale evidenzia “la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa e prevenire incertezze in relazione agli investimenti infrastrutturali strategici per il Paese”.

Annunziata, già presidente dell’Autorità Portuale, ha espresso soddisfazione per la rinnovata fiducia: “I porti campani meritano ogni sforzo, soprattutto in questa fase cruciale di avanzamento dei cantieri. Abbiamo raggiunto risultati straordinari, ma sono necessari ulteriori sforzi per completare gli interventi previsti. Ringrazio il ministro Salvini e continuerò a lavorare con dedizione e determinazione.”

Soddisfazione anche da parte di Forza Italia, con una nota congiunta firmata dal deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, e dal capo delegazione di FI al Parlamento Europeo e Segretario regionale di FI Campania, Fulvio Martusciello. “La nomina di Annunziata, in un periodo così delicato per l’attuazione del PNRR, è la conferma dell’ottimo lavoro svolto, che ha reso i porti campani un modello virtuoso nella gestione degli investimenti programmati. La sua conferma nella nuova veste di commissario garantirà stabilità all’azione dell’Ente e permetterà di proseguire nel percorso di crescita degli scali della nostra regione”, affermano i due esponenti di Forza Italia.

Ferrante e Martusciello sottolineano anche l’importanza della continuità amministrativa in un momento cruciale per lo sviluppo delle infrastrutture: “Gli investimenti previsti dal PNRR, in particolare per i porti di Napoli e Salerno, richiedevano una scelta di buon senso che non rallentasse il lavoro già in corso. Per questo motivo abbiamo sostenuto la conferma di Annunziata.”

Secondo i due esponenti di Forza Italia, questa nomina apre nuove prospettive per la regione: “Napoli e la Campania si preparano a vivere un nuovo Rinascimento infrastrutturale. Il nostro impegno sarà massimo affinché la regione possa svolgere un ruolo sempre più centrale nei collegamenti internazionali.”

Con questa nomina, l’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale prosegue nel solco della continuità, puntando al completamento delle opere in corso e alla valorizzazione degli scali campani nel contesto logistico nazionale ed europeo.