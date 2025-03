Scafati. Delitto Faucitano, processo bis in Appello: nuovo pentito accusa gli imputati

Riapre il processo bis in Corte d’Assise d’Appello di Salerno per il delitto Faucitano, con un nuovo testimone a carico.

Riapre il processo bis in Corte d’Assise d’Appello di Salerno per il delitto Faucitano, con un nuovo testimone a carico. La prossima settimana, il pentito Giuseppe Di Dato, trentenne affiliato al clan Famiglia di Scafati e Boscoreale, sarà ascoltato in videoconferenza per supportare la tesi accusatoria della Procura Antimafia di Salerno, guidata dal pubblico ministero Giancarlo Russo, sulla colpevolezza dei tre imputati. Per questi ultimi era stato richiesto l’ergastolo, ma in primo grado solo Carmine Alfano fu condannato con il fine pena mai.

Di Dato, che ha collaborato con le autorità da circa un anno, testimonierà contro Pasquale Rizzo e Marcello Adini, i due imputati assolti in primo grado nonostante la richiesta di ergastolo. La difesa di Rizzo, alias ‘o tedesco, aveva chiesto l’annullamento della sentenza sulla base della nuova legge Cartabia, ma la richiesta sarebbe stata respinta.

In primo grado, l’unico condannato a ergastolo fu Carmine “bim bum bam” Alfano, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio avvenuto in piazzetta Genova a Scafati, prima di Pasqua del 2015. Secondo la pubblica accusa, Adini avrebbe portato il sicario a bordo di una moto, mentre Rizzo avrebbe attirato la vittima, Dino Faucitano, in una trappola (offrendogli di fumarsi uno spinello) per vendicare un debito di droga di diverse centinaia di euro. Per tutti e tre era stata chiesta la pena dell’ergastolo, che è stata inflitta solo a Alfano, esponente del clan Aquino/Annunziata, come riporta “Metropolis“.

I due coimputati rispondono di concorso nell’omicidio, ma in primo grado erano stati assolti “per non aver commesso il fatto”. I giudici avevano sottolineato che Alfano si era procurato la moto “pezzottata” per l’agguato tramite Barbato Crocetta (che non avrebbe saputo dell’uso del veicolo) e che, qualche giorno prima dell’omicidio, aveva minacciato delle persone che avevano prestato a Faucitano dei soldi per estinguere il debito di droga con Alfano.

La Corte d’Assise di Salerno ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per dimostrare che Rizzo e Adini fossero complici di Alfano. Inoltre, le dichiarazioni dei testimoni e lo stato d’animo di Rizzo subito dopo il delitto hanno suggerito che egli non fosse a conoscenza dell’agguato.

Le motivazioni della Corte non convincono la Procura Antimafia, che ora ha deciso di presentare nuovi testimoni per rafforzare la propria accusa. Tra questi, anche il pentito Giuseppe Di Dato, che ha reso dichiarazioni rilevanti durante le indagini, incluse quelle su Dino Faucitano.