Scambio medico Italia-Cina: 300 specialisti cinesi in Campania fino al 2027

I medici cinesi coinvolti nel progetto hanno accesso a tutti i reparti ospedalieri, incluso il pronto soccorso, e possono osservare da vicino il lavoro dei colleghi italiani. Durante il loro periodo di formazione, studiano protocolli, percorsi clinici, metodologie e attività di ricerca del sistema sanitario occidentale. Al termine del turno ospedaliero, hanno anche l’opportunità di esplorare la città, dove soggiorneranno per almeno tre mesi. Il programma prevede la rotazione di circa 300 medici cinesi in Campania fino al 2027.

Attualmente, sono presenti 38 osservatori cinesi in oltre 20 reparti. Si tratta di giovani primari, in prevalenza donne, direttrici e direttori di dipartimento provenienti da grandi ospedali di città come Xuzhou, Jiangsu e Henan, con strutture sanitarie da oltre 10.000 posti letto.

Un’esperienza di crescita e confronto

Wei He, direttore del dipartimento di chirurgia maxillo-facciale e decano della scuola di stomatologia del First Affiliated Hospital of Zhengzhou University (provincia di Henan), racconta la sua esperienza:

“Ho imparato moltissimo. Mi ha colpito l’umanità con cui i medici italiani si prendono cura dei pazienti. Qui è normale stringere amicizia tra colleghi e questo aiuta a creare una solida intesa professionale. Inoltre, ogni paziente riceve cure immediate e gratuite, mentre in Cina è necessaria un’assicurazione sanitaria obbligatoria e, in ogni caso, i trattamenti devono essere pagati”.

Un hub permanente di cooperazione

L’obiettivo è costruire un hub medico stabile tra Italia e Cina, come spiega Vincenzo Scancamarra, presidente dell’associazione culturale L’Era della Stella Polare APS-ETS:

“Vogliamo creare una rete che permetta ai medici di entrambi i Paesi di rimanere in contatto per consulti immediati e favorire lo scambio reciproco, con la possibilità di ospitare anche specialisti italiani in Cina. Questo consentirebbe di sviluppare una sintesi tra le migliori tecniche mediche dei due sistemi sanitari”.

L’interesse dei medici cinesi si è concentrato anche sulle tecnologie avanzate utilizzate in alcuni reparti, come l’urologia. Chaohui Gu, vice direttore di urologia presso il First Affiliated Hospital of Zhengzhou, ha assistito a un delicato intervento eseguito dal primario Paolo Fedelini con un approccio mini-invasivo robotico per una nefrectomia parziale senza clampaggio dell’arteria. “Questa tecnica mi ha impressionato. Quando tornerò in Cina, la adotterò sui miei pazienti”, ha dichiarato Gu.