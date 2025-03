Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi: Noi Moderati richiede un cambiamento del capolinea

In particolare, Sala Consilina, in quanto comune centrale e capofila del Vallo di Diano, sarebbe una soluzione logisticamente più funzionale.

L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, recentemente inaugurato, sta rapidamente diventando un punto di riferimento fondamentale per la provincia di Salerno, con un crescente ruolo nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Per facilitare l’accesso allo scalo, sono stati attivati un servizio di navetta dalla stazione di Salerno e un collegamento ferroviario dedicato, attualmente in fase di realizzazione.

Le difficoltà di collegamento

Tuttavia, per i residenti del Vallo di Diano permangono difficoltà nei collegamenti. La Regione Campania, la Provincia e l’Ente Parco hanno scelto la località di San Pietro di Polla come capolinea dei trasporti su gomma per il Vallo di Diano, una decisione che Noi Moderati giudica inadeguata. In particolare, Sala Consilina, in quanto comune centrale e capofila del Vallo di Diano, sarebbe una soluzione logisticamente più funzionale.

La richiesta

Il segretario territoriale di Noi Moderati di Vallo-Bussento-Policastro, Antonio Casale, e il segretario cittadino di Noi Moderati Sala Consilina, Valter Carotenuto, hanno espresso il loro forte dissenso nei confronti della scelta delle istituzioni competenti. “Sala Consilina dispone già di un terminal bus attrezzato, con aree di sosta per le principali compagnie di trasporto, parcheggi e servizi di supporto per i viaggiatori”, si legge nella nota protocollata presso il Comune di Sala Consilina.

“La maggior parte della popolazione del Vallo di Diano risiede nei comuni di Sala Consilina, Atena Lucana, Teggiano, Sant’Arsenio, Sassano e San Rufo, facendo di Sala Consilina il punto di snodo ideale per i collegamenti di studenti e lavoratori pendolari”, prosegue la nota. “Confidiamo che le istituzioni competenti possano accogliere la nostra richiesta e rivedere la scelta del capolinea, optando per Sala Consilina come soluzione più efficiente e in linea con le esigenze del territorio”, concludono i segretari di Noi Moderati.