Cava de’ Tirreni, pubblicato il bando per l’Ex Casa Rossi: storico immobile in vendita

Il Comune di Cava de’ Tirreni prosegue con il piano delle alienazioni patrimoniali. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per la vendita dello storico complesso immobiliare “Ex Casa Rossi”, situato in via Pasquale Atenolfi, a pochi passi dal centro storico.

Secondo la stima effettuata dal servizio patrimonio dell’ente, l’immobile ha un valore di vendita di 1,62 milioni di euro. Il complesso si sviluppa su più livelli, comprendendo un piano interrato, un piano terra, un livello ammezzato, un primo e un secondo piano. Attualmente, gran parte della struttura è occupata da un noto centro medico, come riportato da “Il Mattino“.

L’“Ex Casa Rossi” è entrato a far parte del patrimonio comunale a seguito dell’estinzione dell’ex Ipab – Casa di Riposo “Villa Fiorita”, con il conseguente trasferimento dei beni dell’istituzione assistenziale al Comune. Lo scorso gennaio, il Segretariato regionale del Ministero della Cultura, dopo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, ha stabilito che l’immobile non ha rilevanza artistica, storica, archeologica o etnoantropologica.

Ottenuti tutti i pareri necessari, l’amministrazione ha quindi avviato la procedura di vendita, inserendo l’immobile nel piano delle alienazioni e valorizzazioni.

Nel frattempo, la giunta comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) e il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. «Si tratta di un bilancio solido, che grazie ai risultati di gestione attesi consentirà nuovi investimenti per la manutenzione del territorio e per la città», ha dichiarato l’assessore al bilancio Antonella Garofalo. Tra le risorse previste, figurano i fondi Prius (13,7 milioni di euro) e i fondi di coesione (8 milioni di euro) destinati al settore sociale.

Intanto, continuano le indagini sulla vicenda degli ammanchi nelle casse comunali. Anche ieri mattina, la Guardia di Finanza si è recata a Palazzo di Città per acquisire documenti e informazioni utili a far luce sulla situazione che ha scosso la comunità metelliana.