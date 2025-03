Delitto di Garlasco, Il caso riaperto: Il DNA di Andrea Sempio potrebbe cambiare la storia

A diciotto anni dal delitto di Garlasco, emergono nuove ipotesi che potrebbero riscrivere la storia di uno dei casi più controversi degli ultimi decenni. La Procura di Pavia, con l’aiuto dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, ha riaperto l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, con l’intento di far luce su un possibile errore giudiziario. L’ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, era stato condannato definitivamente nel 2015 per il delitto, ma oggi potrebbe esserci spazio per una revisione del processo, poiché nuove evidenze portano a un possibile coinvolgimento di una seconda persona, Andrea Sempio.

Nel corso delle indagini, è emerso un elemento significativo: il DNA trovato su due dita delle mani della vittima, che non appartiene a Stasi, ma a Sempio, un giovane che conosceva Chiara e frequentava la sua casa. Sempio, oggi 37enne, è ora indagato per concorso in omicidio, insieme a Stasi, o come persona ignota. Domani, Sempio dovrà sottoporsi a un test del DNA in modo “coattivo”, dopo aver inizialmente rifiutato l’esame.

Il caso era già stato riaperto nel 2016, quando la difesa di Stasi aveva presentato una perizia genetica che indicava il profilo di Sempio, ma l’indagine era stata archiviata. Oggi, però, la Procura di Pavia ha preso una posizione diversa, ritenendo che il materiale genetico possa essere utilizzato a fini giuridici, e ha riaperto l’inchiesta. Un passo fondamentale in questa nuova fase è stato il via libera della Cassazione, che ha ordinato la riapertura del caso.

Se confermata la presenza di un altro soggetto coinvolto nel delitto, l’intera vicenda potrebbe essere rimessa in discussione. Il movente del delitto era stato attribuito a un momento di rabbia da parte di Stasi, ma ora le nuove indagini suggeriscono la possibilità di un altro assassino. La famiglia Poggi, però, ha sempre escluso il coinvolgimento di Sempio, dichiarando che le ipotesi alternative erano una speculazione sul loro dolore.