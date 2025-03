Servizi di prevenzione gratuiti in Farmacia: elettrocardiogramma e spirometria senza ricetta

Grazie a un protocollo d’intesa con la Regione Campania, i cittadini possono ora usufruire gratuitamente di servizi come elettrocardiogramma, spirometria e altri esami di prevenzione direttamente in farmacia. Queste prestazioni sono pensate per semplificare l’accesso a controlli sanitari essenziali senza necessità di ricetta medica, basta soddisfare le condizioni sanitarie stabilite dal protocollo.

Per informare i cittadini napoletani di questa opportunità, Federfarma Napoli, che rappresenta oltre 800 farmacie della zona, ha scelto come testimonial l’attore Patrizio Rispo, noto per il suo ruolo in Un Posto al Sole. Rispo è protagonista del video “Semplicemente in farmacia”, in cui scopre casualmente la possibilità di eseguire esami di primo livello direttamente in farmacia.

Il video, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e con il patrocinio della Regione Campania, è stato diffuso sui canali social di Federfarma Napoli. Oltre all’elettrocardiogramma e alla spirometria, i cittadini potranno effettuare anche l’Holter pressorio, l’Holter cardiaco e altri esami di prevenzione. Inoltre, sono disponibili servizi per la gestione delle terapie farmacologiche e per la promozione della salute, come lo screening oncologico, che include mammografie, PAP TEST, TEST HPV e il kit per il tumore al colon retto.

“La farmacia sta evolvendo – commenta Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli – e sta diventando sempre più uno sportello della salute. I cittadini si rivolgono a noi ogni giorno con fiducia, e vogliamo informarli delle opportunità di prevenzione che possono facilmente trovare in farmacia”. “Il nuovo modello di farmacia – prosegue Iorio – rappresenta un aiuto fondamentale nella prevenzione e nel controllo della salute. In alcuni casi, un esame effettuato in farmacia ha permesso di salvare vite, intervenendo tempestivamente su persone a rischio infarto”.

“La Farmacia dei Servizi – conclude Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli – è una naturale evoluzione del farmacista, volto ad ampliare i servizi territoriali per migliorare il Sistema Sanitario Nazionale, mettendo a disposizione dei cittadini professionisti qualificati per la prevenzione, il monitoraggio della salute e la promozione di stili di vita sani”.