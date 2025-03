Campania. Un’atmosfera da fiaba: il borgo che affaccia sul mondo

Alcuni piccoli borghi della Campania, pur nella loro dimensione, sono autentiche gemme che arricchiscono il panorama geografico e culturale della regione. Nusco, incantevole borgo dell’Irpinia, è uno di questi esempi, noto per la sua storia millenaria, le tradizioni radicate e il suo straordinario patrimonio culturale e architettonico. Situato a 914 metri sul livello del mare, offre viste mozzafiato e un’atmosfera che affascina chiunque lo visiti.

Posizionato su una collina che domina la valle del fiume Ofanto, Nusco è soprannominato “Il Balcone dell’Irpinia” per la sua posizione panoramica. Il clima tipico della zona, con inverni freddi e nevosi ed estati miti, lo rende un luogo ideale per chi cerca frescura durante la stagione calda.

Le radici di Nusco affondano nell’epoca longobarda, e nel corso dei secoli il borgo ha ricoperto un ruolo di rilievo strategico. Nel Medioevo, divenne un importante centro religioso, ospitando la Concattedrale di Sant’Amato, dedicata al santo patrono, primo vescovo della città nel XI secolo.

Il centro storico di Nusco è un labirinto di vicoli stretti, archi e piazzette che conservano intatta l’architettura medievale. La Concattedrale di Sant’Amato, con la sua facciata romanica e l’interno barocco, rappresenta il cuore spirituale del paese. Tra gli altri edifici significativi ci sono la Chiesa di Santa Maria del Gesù e il Convento di San Francesco, che testimoniano la profonda religiosità della comunità.

Eventi e Tradizioni

Il Castello di Nusco, purtroppo in parte in rovina, offre ancora oggi una vista panoramica sulla valle circostante ed è simbolo della storia militare del borgo. Recentemente, sono state avviate iniziative per la valorizzazione culturale e turistica di questo sito storico. Nusco vanta anche una vivace tradizione di eventi culturali e religiosi. La festa di Sant’Amato, celebrata il 30 settembre, è l’occasione principale per manifestazioni religiose, processioni, concerti e momenti folkloristici che attraggono visitatori da tutta la regione.

In estate, il borgo si anima con festival musicali, mostre d’arte e sagre gastronomiche che celebrano i prodotti tipici locali. L’economia di Nusco è storicamente legata all’agricoltura e all’artigianato, con la produzione di olio d’oliva, vino e formaggi come orgoglio del territorio. Negli ultimi anni, il turismo ha assunto un ruolo crescente, grazie alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

La Realtà Industriale

Nusco è anche sede della Nusco SpA, una rinomata azienda leader nella produzione di porte e infissi, fondata nel 1968. Questa realtà industriale rappresenta un esempio di come tradizione e innovazione possano convivere, dando un contributo importante allo sviluppo economico locale.

In sintesi, Nusco è un esempio di come i piccoli borghi italiani possano conservare e valorizzare la propria identità storica e culturale, offrendo al contempo opportunità di sviluppo economico e turistico. La sua bellezza paesaggistica, il patrimonio artistico e le tradizioni secolari rendono questo borgo una meta imperdibile per chi desidera scoprire l’autenticità dell’Irpinia.