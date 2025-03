“Pompei – La Serie” torna con la seconda stagione: al via i casting

I casting prenderanno il via il 31 marzo 2025 e, sebbene sia preferibile la residenza in Campania, non è un requisito essenziale.

Dopo il successo della prima stagione, Pompei – La Serie è pronta a incantare di nuovo il pubblico con la sua attesissima seconda edizione, ambientata nell’affascinante città vesuviana. Intrighi, emozioni e misteri saranno i protagonisti di questa nuova avventura, con la moderna Pompei a fare da suggestivo sfondo.

Per portare in scena nuovi personaggi, Vulcano Film ha aperto i casting alla ricerca di attori per ruoli principali, secondari e figurazioni speciali. Si selezionano:

Donne tra i 25 e i 32 anni

Donne tra i 45 e i 55 anni

Una donna transgender tra i 30 e i 40 anni

Uomini tra i 16 e i 18 anni

Uomini tra i 28 e i 35 anni

Uomini tra i 55 e i 65 anni

Gli interessati possono candidarsi compilando il modulo online sul sito ufficiale di Vulcano Film (www.vulcanofilm.com).

I casting prenderanno il via il 31 marzo 2025 e, sebbene sia preferibile la residenza in Campania, non è un requisito essenziale. Le riprese della nuova stagione sono previste per l’estate 2025.