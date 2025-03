Salerno. Ospedale Ruggi, Pronto Soccorso in crisi: caos e disagi quotidiani

Non basta la buona volontà di medici e personale: l'ospedale, e in particolare il Pronto Soccorso, sono sommersi dai disagi.

Nonostante i gravi malesseri accusati, i pazienti sono costretti a fare lunghe file per l’accettazione, mentre le ambulanze restano bloccate a causa della mancanza di posti per sbarellare i pazienti. Alcuni di loro sono obbligati a rimanere seduti su sedie, attaccati a flebo volanti, in attesa di essere visitati. Mentre la politica cittadina si limita a qualche passerella all’interno dell’ospedale Ruggi di Salerno, la situazione continua a deteriorarsi.

Non basta la buona volontà di medici e personale: l’ospedale, e in particolare il Pronto Soccorso, sono sommersi dai disagi. Caos e nervosismo sono ormai all’ordine del giorno. Le criticità sono visibili a tutti, sia per i pazienti che per chi lavora al suo interno.