Somma Vesuviana: finanziati i progetti di riqualificazione del Centro Storico

Somma Vesuviana vede finalmente il via a due importanti progetti di riqualificazione urbana, grazie ai fondi europei del Piano Nazionale di Resilienza. Lo annuncia il sindaco Salvatore Di Sarno, che evidenzia l’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’area del Borgo Antico del Casamale. Il progetto, che interessa la zona compresa tra Via Ferrante D’Aragona e Via Colonnello Aliperta, prevede la creazione di nuovi parcheggi, aree di aggregazione sociale e spazi per eventi. Questo intervento, finanziato nell’ambito del programma NexGeneration, punta a valorizzare il centro storico e a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Un altro importante finanziamento riguarda il restauro del Castello di Lucrezia d’Alagno, con l’obiettivo di rilanciare la vocazione turistica di Somma Vesuviana. Il progetto prevede la creazione di spazi per eventi, parcheggi e percorsi pedonali, con un impatto positivo anche sul Borgo Antico del Casamale. L’intervento, che si inserisce nel quadro della ZTL già attiva nella zona, mira a valorizzare l’intero territorio, rendendolo più vivibile e attrattivo sia per i residenti che per i turisti.