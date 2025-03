Bonus sociale bollette 2025: chi ne ha diritto e come funziona

Anche per il 2025 è stato confermato il bonus sociale bollette, un’agevolazione destinata alle famiglie in difficoltà economica o con persone in condizione di disagio fisico. Lo sconto viene applicato direttamente sulle bollette di luce, gas e acqua, alleggerendo il peso delle utenze domestiche.

Chi ha diritto al bonus?

L’accesso al bonus è automatico per chi ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’ISEE. I requisiti economici per il 2025 sono:

ISEE fino a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico

per famiglie con massimo 3 figli a carico ISEE fino a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico

Bonus elettrico per disagio economico

Il bonus sulla bolletta della luce varia in base alla dimensione del nucleo familiare:

1-2 componenti: sconto annuo di 167,90 euro (13,80 euro al mese)

sconto annuo di (13,80 euro al mese) 3-4 componenti: sconto annuo di 219 euro (18 euro al mese)

sconto annuo di (18 euro al mese) Più di 4 componenti: sconto annuo di 240,90 euro (19,80 euro al mese)

Le famiglie che nel 2023 hanno ricevuto il bonus con un ISEE tra 9.530 e 15.000 euro (meno di 4 figli) riceveranno nel 2025 un importo ridotto all’80% rispetto al valore ordinario.

Bonus gas

L’importo del bonus gas varia in base alla zona climatica, al numero di componenti della famiglia e all’utilizzo del gas:

Solo per acqua calda e cottura: da 11,7 euro a trimestre

Anche per riscaldamento: fino a 91,8 euro a trimestre per nuclei fino a 4 componenti, e oltre 93 euro per famiglie più numerose

Anche per il bonus gas, chi nel 2023 aveva un ISEE tra 9.530 e 15.000 euro con meno di 4 figli riceverà nel 2025 un importo ridotto all’80%.

Bonus acqua

Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 50 litri d’acqua al giorno per ogni componente del nucleo familiare. Per esempio, una famiglia di 4 persone ha diritto a 200 litri giornalieri gratuiti. L’importo dello sconto varia in base alle tariffe del gestore idrico locale.

Come viene applicato il bonus?

Lo sconto viene applicato automaticamente in bolletta se la fornitura è intestata a un membro del nucleo familiare ISEE.

in bolletta se la fornitura è intestata a un membro del nucleo familiare ISEE. Per le forniture condominiali centralizzate, è necessario fornire il codice PDR (per il gas) o avere una fornitura elettrica intestata (per l'acqua).

I tempi di applicazione variano: 3-4 mesi per luce e gas, 6-7 mesi per l'acqua.

Bonus per disagio fisico

Esiste anche un bonus per disagio fisico, destinato alle famiglie con un membro che necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita.

Come richiedere il bonus?

Il bonus viene riconosciuto automaticamente a chi presenta la DSU per l’ISEE. La DSU può essere inviata:

Online, sul sito INPS con SPID, CIE o CNS

Presso un CAF, con assistenza gratuita

, con assistenza gratuita Agli sportelli INPS, su appuntamento

Se il nucleo familiare rientra nei requisiti di reddito, il bonus viene applicato senza necessità di ulteriori richieste.