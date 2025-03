Ercolano. Spazzatura in fiamme e aria irrespirabile: la rabbia dei cittadini

Un cittadino di Ercolano ha deciso di far sentire la propria voce con un accorato messaggio sui social, lanciando un grido di allarme per la situazione di degrado che sta interessando alcune aree della città. Il post, carico di frustrazione, evidenzia una serie di problemi legati alla gestione dei rifiuti e alla mancanza di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti, con un particolare riferimento alla spazzatura abbandonata in via Castelluccio.

La denuncia inizia con un sarcasmo amaro: “Un ‘grazie’ a chi stasera ha deciso di farci respirare una bella aria ‘tossica’”. L’autore del post si riferisce al fumo che si è sollevato dalla spazzatura incendiata in strada, con evidente preoccupazione per la qualità dell’aria che i residenti si sono trovati costretti a respirare. Non è la prima volta che in città si verificano episodi simili, e il cittadino lamenta l’incuria generale per l’ambiente e la salute pubblica.

Il secondo punto di critica riguarda l’abbandono dei rifiuti in un’area dove invece potrebbero essere correttamente conferiti nelle isole ecologiche. “A chi ha deciso che la spazzatura è meglio buttarla a via Castelluccio piuttosto che nelle apposite isole ecologiche” scrive l’autore, rivelando l’inciviltà di chi, pur avendo la possibilità di smaltire i rifiuti in modo corretto, preferisce abbandonare il materiale in strada, peggiorando così la situazione di degrado. Una pratica che, purtroppo, è tutt’altro che rara, e che dimostra una carenza di senso civico.

Ma la denuncia non si ferma qui. Un altro punto critico riguarda il comportamento di coloro che, pur essendo responsabili del servizio di rimozione dei rifiuti, non rispondono adeguatamente ai solleciti. Il cittadino scrive: “Grazie a chi ha il dovere di far ‘rimuovere la spazzatura’ ma se ne frega altamente, ‘nonostante i nostri solleciti’, perché lo stipendio lo percepisce ugualmente anche se non svolge il proprio lavoro!” Un chiaro riferimento alla mancanza di responsabilità di chi dovrebbe prendersi cura della pulizia urbana, ma che invece sembra ignorare le richieste dei cittadini, continuando a percepire il proprio stipendio senza adempiere ai propri doveri.