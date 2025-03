Nocera Inferiore. Tombini pericolosi in Via Salvatore Giordano: rischio per pedoni e automobilisti

A Nocera Inferiore, la sicurezza stradale è messa a dura prova dalle pessime condizioni dei tombini, in particolare lungo Via Salvatore Giordano. Diverse segnalazioni evidenziano il rischio rappresentato dai chiusini dissestati, che costituiscono un pericolo sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Buche, coperture instabili e cedimenti della sede stradale rendono la circolazione insidiosa, aumentando il rischio di incidenti e danni ai veicoli. I cittadini della zona chiedono un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale per la messa in sicurezza della strada.

Il problema dei tombini pericolosi non è nuovo in città, ma la situazione in Via Salvatore Giordano appare particolarmente critica, soprattutto in caso di pioggia, quando l’acqua nasconde le insidie del manto stradale dissestato.