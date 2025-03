Salerno, stretta sulle occupazioni abusive: otto sgomberi dagli alloggi popolari

Proseguono i controlli a tappeto del Comune di Salerno e della polizia municipale per contrastare le occupazioni abusive negli alloggi popolari della città.

Dall’inizio del 2025 sono state emesse otto ordinanze di sgombero a seguito di numerose irregolarità. Solo nelle ultime settimane, le verifiche hanno portato alla scoperta di un’occupazione abusiva in via Monti Lattari, a Ogliara, e alla revoca dei requisiti per due nuclei familiari residenti in alloggi Acer situati in via Francesco Spirito, a Fratte, e in via Eugenio Reppucci, a Brignano.

Nell’ultima settimana, gli sgomberi hanno riguardato altre abitazioni occupate senza titolo in via Salvo D’Acquisto (Sant’Eustachio), via Antonio De Biase (Matierno) e via Michele Iannicelli (rione Carmine). I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle normative sugli alloggi popolari.