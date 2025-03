Turista scozzese scomparso a Napoli: l’appello della famiglia

Ore di apprensione per Robert (Bob) Cadger, 47enne scozzese di Menstrie, nel Clackmannanshire, scomparso misteriosamente a Napoli mentre era in vacanza. Bob era arrivato nel capoluogo campano sabato 8 marzo insieme a un amico e alloggiava in una struttura turistica del centro, nei pressi del Duomo. Sarebbe dovuto rientrare in Scozia martedì scorso, ma di lui si sono perse le tracce.

L’ultima volta è stato visto lunedì 10 marzo, quando si è recato da solo a Pompei per visitare gli scavi archeologici. Da quel momento il suo telefono risulta spento e non si hanno più sue notizie. Il suo amico è rientrato in Scozia senza di lui.

L’appello del fratello

I familiari, preoccupati per la sua scomparsa, hanno diffuso una sua foto, in cui indossa jeans e una giacca gialla dell’Aberdeen FC, accanto alla statua di Maradona allo stadio Maradona. Il fratello Euan sottolinea che Bob non ha carte di credito e disponeva solo di 600 euro in contanti. Inoltre, aveva perso la valigia all’arrivo a Napoli.

Come segno distintivo, ha un tatuaggio con codice a barre sulla nuca. Chiunque lo abbia visto è invitato a contattare la polizia o la famiglia al 7718484719.