Vesuvio, volontari in azione: rimossi 15 quintali di rifiuti dal Parco Nazionale

Un gesto concreto per l’ambiente: decine di cittadini e attivisti hanno ripulito un’area del Parco Nazionale del Vesuvio, restituendole dignità e bellezza.

L’iniziativa “RipuliAmo i boschi del Vesuvio”, promossa dall’associazione Primaurora con il patrocinio del Comune, ha permesso di recuperare circa 15 quintali di rifiuti tra plastica, vetro, guaine e materiali indifferenziati. Un lavoro straordinario realizzato da volontari, molti dei quali giovani, determinati a contrastare il degrado e a preservare uno dei simboli naturali del territorio.

Una discarica trasformata in un’area pulita

In appena tre ore, i partecipanti hanno raccolto e smaltito tonnellate di scarti abbandonati in via Montagnelle, un’area trasformata nel tempo in una discarica a cielo aperto. I rifiuti, accumulati in sacchi, sono stati poi trasportati in zone di stoccaggio designate, pronte per essere ripulite da ditte specializzate.

«La risposta della comunità è stata incredibile – spiegano gli organizzatori –. In tanti hanno scelto di sporcarsi le mani con noi, lanciando un messaggio di responsabilità e rispetto per l’ambiente. È stato emozionante vedere la partecipazione di giovani e giovanissimi, segno di una crescente consapevolezza ecologica».

Il sostegno dell’amministrazione comunale

Presente all’evento anche l’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni: «Solo uniti si vince! Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a restituire decoro alle nostre pinete vesuviane».

In un’epoca segnata dall’emergenza climatica e dall’inquinamento, iniziative come questa dimostrano che la tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva. Il Parco Nazionale del Vesuvio è un patrimonio inestimabile, e preservarlo significa proteggere il futuro della comunità e dell’intero ecosistema.