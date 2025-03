Allarme furti di barche in Penisola Sorrentina: il mirino dei ladri punta sulla pesca sportiva

I furti di imbarcazioni, già emersi in Costiera Amalfitana tra Amalfi e Positano, stanno ora interessando anche la Penisola Sorrentina, suscitando preoccupazione tra diportisti e pescatori. La crescente criminalità marittima sta colpendo anche le barche utilizzate per la pesca sportiva, con molti episodi che non vengono denunciati. In alcuni casi, infatti, le vittime preferiscono pagare un riscatto piuttosto che coinvolgere le autorità.

L’ultimo furto a Massa Lubrense

L’ultimo episodio è avvenuto a Massa Lubrense, dove i ladri hanno sottratto un Boston 6,50, attrezzato con un motore fuoribordo Selva da 100 cavalli e un motore elettrico Minn Kota, utilizzato per stabilizzare l’imbarcazione durante la pesca. I malviventi, arrivati al porto, hanno tagliato le cime di prua e si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le loro tracce nel golfo.

Un fenomeno in crescita

Il furto di Massa Lubrense non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, la Penisola Sorrentina è stata colpita da numerosi furti simili, con i ladri che mirano soprattutto a imbarcazioni super attrezzate per la pesca sportiva. Già lo scorso dicembre, un episodio analogo si era verificato a Marina Grande, a Sorrento. Non solo barche, ma anche motori marini sono diventati obiettivi dei criminali, come dimostrano i furti avvenuti tra i Colli di Piano e Sant’Agnello.

Il problema cresce senza soluzioni

La crescente ondata di furti sta preoccupando i proprietari di barche e gli operatori del settore, che si sentono sempre più vulnerabili. Le modalità dei ladri, che sembrano operare in bande ben organizzate, fanno temere che le imbarcazioni rubate vengano rapidamente rivendute o smantellate. Sebbene le forze dell’ordine stiano intensificando i controlli, la vastità del territorio rende difficile fermare questa criminalità. Nel frattempo, cresce la paura tra i diportisti e gli appassionati di pesca, che temono di vedere sparire le loro imbarcazioni da un giorno all’altro.