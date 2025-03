Audio choc dalle telecamere: le frasi che incastrano i due stupratori di Afragola

Durante la violenta rapina avvenuta ad Afragola lo scorso 4 gennaio, un diciottenne ha costretto una ragazza a un rapporto orale, mentre puntava una pistola alla nuca del fidanzato. Il complice, nel frattempo, aveva aperto lo sportello posteriore dell’auto e pronunciato frasi sprezzanti nei confronti della vittima. Dettagli agghiaccianti che emergono anche dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, le quali hanno registrato sia le immagini che l’audio della drammatica aggressione. Questo elemento si è rivelato cruciale per confermare la testimonianza delle vittime, fornendo prove determinanti su quanto accaduto nell’auto parcheggiata lungo via Ugo La Malfa, in provincia di Napoli.

Le registrazioni confermano la violenza

La notte del 4 gennaio 2025, i due giovani fidanzati sono stati aggrediti da due individui con il volto coperto, giunti in sella a uno scooter. I criminali, armati di pistola, hanno minacciato la coppia e costretto il ragazzo a consegnare denaro e cellulare. Uno di loro, per intimidire ulteriormente la vittima, ha aperto il tamburo dell’arma per mostrare i proiettili. Dopo aver ispezionato il bagagliaio dell’auto alla ricerca di altri oggetti di valore, uno dei due malviventi è salito a bordo, ha puntato l’arma contro il ragazzo e ha costretto la giovane a subire una violenza sessuale.

In quegli istanti, la telecamera di una colonnina SOS ha catturato la voce del complice rimasto sullo scooter. Per il giudice per le indagini preliminari (GIP), le parole registrate costituiscono una prova decisiva della dinamica dell’accaduto e confermano l’ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo. “Non la pensare a questa p…..”, questa una delle frasi pronunciate dall’aggressore al fidanzato della ragazza, vittima dello stupro.

Le indagini e gli arresti

Dopo la rapina, i due criminali si sono disfatti del cellulare sottratto, un modello di scarso valore, regalandolo a un altro giovane. Le indagini, condotte tramite l’analisi dei tabulati telefonici, hanno permesso di risalire a quest’ultimo, che ha rivelato agli inquirenti l’identità di chi gli aveva ceduto il dispositivo e il contesto in cui era stato sottratto. Il 14 gennaio, i due indagati sono stati individuati e hanno ammesso le proprie responsabilità.

Il fermo è stato eseguito il 13 marzo con le accuse di concorso in rapina aggravata, porto abusivo d’arma e violenza sessuale di gruppo. Il 17 marzo si è svolta l’udienza di fronte al GIP: pur non convalidando il fermo per assenza di pericolo di fuga, il giudice ha disposto misure cautelari. Il diciottenne, considerato autore materiale dello stupro e già sottoposto a messa in prova per un precedente reato, è stato trasferito in un istituto di pena minorile (IPM). Il complice, ancora minorenne, è stato collocato in una comunità. La pistola utilizzata durante l’aggressione, che secondo gli arrestati sarebbe una replica, non è stata ancora rinvenuta.