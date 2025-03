Busitalia lancia la nuova APP "ACI SARA Go" per l'acquisto di titoli di viaggio e servizi di mobilità per aiutarti negli spostamenti di ogni giorno in città e fuori città.

Si comunica che è disponibile la nuova APP ACI SARA Go, che permette l’acquisto di titoli di viaggio, integrati e aziendali, Busitalia insieme ad altri servizi di mobilità per aiutarti negli spostamenti di ogni giorno in città e fuori città.

Tanti i servizi messi in campo per la , fino allo sharing e al taxi, l’app ACI Sara Go viaggia con te in ogni momento.

Treni & Bus

Per i tuoi viaggi in treno e in bus, scegli la comodità e la semplicità di acquistare i biglietti direttamente dall’APP.

Taxi

Prenota o richiedi il taxi e paga comodamente dall’APP.

Trasporto pubblico

Puoi confrontare le migliori soluzioni di viaggio e acquistare velocemente i biglietti per autobus, tram e metro.

Parcheggio

Un concreto aiuto per trovare il parcheggio più vicino​ a te e pagare la sosta in pochi click: utilizza la mappa per trovare il parcheggio, paghi solo i minuti effettivi ed estendi la sosta comodamente dall’APP quando e dove vuoi.

Assistenza dedicata

Per te assistenza dedicata accedendo con il tuo profilo nell’APP.

Sharing

Grazie alla mappa interattiva potrai trovare la bici o il monopattino più vicino, prenotarlo e pagare direttamente dall’APP.

I titoli acquistati tramite questa APP sono identici a quelli offerti dall’App UnicoCampania, con la sola differenza che saranno visualizzati su uno sfondo verde, come illustrato nello screenshot allegato.

Il QR code generato dovrà essere utilizzato per l’accesso ai varchi, e sarà verificabile tramite l’apposita applicazione disponibile per i controllori, come già avviene per tutte le app collegate al sistema del Consorzio.

>>> QUI L’APP DA SCARICARE PER APP STORE E GOOGLE PLAY <<<