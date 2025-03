Campania Teatro Festival 2025: “Battiti per la pace” con 150 eventi in tutta la regione

Il Campania Teatro Festival 2025, giunto alla sua diciottesima edizione, torna con uno slogan potente: “Battiti per la pace”, a sottolineare il messaggio di speranza e riflessione che la rassegna vuole diffondere. L’evento, presentato oggi a Palazzo Santa Lucia, si terrà dal 13 giugno al 13 luglio con 150 eventi, tra cui 68 debutti assoluti, distribuiti in 31 giorni di programmazione in tutta la Campania.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha spiegato che il festival verrà finanziato con 4 milioni di euro, che si aggiungono ai 10 milioni destinati alle imprese culturali. “Investiamo enormemente nella cultura, non solo per non perdere la nostra anima, ma anche perché la cultura genera lavoro, con circa 10.000 posti a rischio”, ha dichiarato De Luca.

La manifestazione, sostenuta dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, è organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, che ha confermato il ritorno del festival nei luoghi tradizionali della regione, con il Palazzo Reale di Napoli come sede principale.

Il direttore artistico, Ruggero Cappuccio, ha spiegato che lo slogan “Battiti per la pace” riflette il cuore del festival, invitando a trovare la pace interiore per poi estenderla agli altri. La pace, sottolinea Cappuccio, si promuove attraverso il teatro, che permette di entrare in connessione con le vibrazioni della parola.

Per quest’edizione, il Festival mantiene la sua struttura tradizionale con sezioni dedicate a Internazionale, Prosa Nazionale, Cinema, Musica, SportOpera, Letteratura, Mostre e Osservatorio. Gli eventi si terranno in otto teatri napoletani e in vari luoghi della regione, tra cui il Palazzo Reale, Villa Campolieto di Ercolano, il Teatro Verdi e la Sala Pasolini di Salerno.

Tra i principali eventi internazionali ci saranno gli spettacoli di Euripides Laskaridis, Daniele Finzi Pasca, William Kentridge e tanti altri. Inoltre, il Festival ospiterà 41 spettacoli di prosa, 12 eventi musicali, 7 proiezioni cinematografiche e 6 mostre, con un’attenzione particolare alla formazione e al teatro sociale.