Caso Unabomber, nuove perizie sul Dna per individuare l’autore degli attentati

Dopo la riapertura dell’inchiesta sul caso Unabomber, i periti, tra cui l’ex comandante dei RIS di Parma Giampietro Lago e la consulente Elena Pilli, nota per il caso di Yara Gambirasio, stanno focalizzando l’attenzione sull’unica pista percorribile per risalire al colpevole: il Dna trovato sui reperti.

Il dinamitardo, ancora senza volto, ha commesso 33 attentati tra il 1993 e il 2007 in Veneto e Friuli Venezia Giulia, utilizzando ordigni esplosivi artigianali posizionati in luoghi affollati o apparentemente sicuri. Gli attentati, che hanno segnato in modo profondo la vita di numerose persone, sono stati al centro di un’intervista con Francesca Girardi, sopravvissuta a un’esplosione avvenuta nel 2003 a Fagarè di San Biagio di Callalta (Treviso), che ha perso una mano e l’occhio destro a soli 6 anni.

La testimonianza di Francesca Girardi

Francesca, intervistata recentemente nel programma televisivo Le Iene, ha raccontato il tragico episodio del 25 aprile 2003. Dopo aver raccolto un evidenziatore, è stata ferita gravemente dall’esplosione. “Sono sicura che non c’era nessuno”, ha dichiarato. “In quel momento, mi sono accorta di un uomo che ci osservava da lontano. Ho avuto la sensazione che stesse aspettando che accadesse qualcosa. Sono convinta che Unabomber fosse lì e che l’ordigno fosse stato lasciato apposta per noi.”

La profilazione geografica

Nonostante l’autore degli attentati non sia ancora stato identificato, il divulgatore scientifico ed esplosivista italiano Danilo Coppe ha suggerito di partire da una “profilazione geografica” per determinare la zona in cui viveva l’attentatore. Poiché Unabomber non poteva spostarsi troppo lontano a causa della pericolosità degli ordigni, è possibile restringere la ricerca all’area geografica. Il criminologo canadese Kim Rossmo ha utilizzato la tecnica del geographic profiling per identificare una possibile area di residenza del colpevole. Rossmo ha indicato una zona di 60 chilometri quadrati attorno a Pordenone, concentrandosi in particolare sulla parte nord e sud-ovest della città.

Le nuove indagini e i rinvii

Nel frattempo, l’indagine si è estesa a 15 nuovi indagati, portando a un totale di 26 persone per le quali è stato richiesto l’acquisizione del Dna. Tuttavia, dopo l’ultimo rinvio dell’udienza a Trieste, il rischio è che la prescrizione scatti per tutti gli attentati del 2005, con l’eccezione di uno: quello avvenuto a Porto Santa Margherita, a Caorle, nel 2006. In questo contesto, solo una delle vittime, un infermiere di Mestre, potrebbe chiedere un risarcimento all’attentatore.