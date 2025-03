Cava de’ Tirreni. Nando Paone racconta la sua vita e il suo percorso artistico

Nel corso dell’ottavo talk della Fondazione Gagliardi Marino Angeloni, l’apprezzato attore Nando Paone ha ripercorso la sua straordinaria carriera, raccontandosi attraverso la sua biografia “Io, Nando Paone”, scritta insieme a Ignazio Senatore e con la prefazione di Vincenzo Salemme. Durante l’incontro, Paone ha dialogato con il critico Francesco Della Calce, ripercorrendo i suoi successi sia nel cinema che nel teatro.

L’attore napoletano, noto per la sua versatilità che lo ha visto passare da ruoli comici a drammatici, è tornato alla ribalta di recente grazie al successo delle serie tv “Mina Settembre” e “Briganti”, nonché con le sue esperienze teatrali, come l’ultimo allestimento di Armando Pugliese e “Aspettando Re Lear”, per la regia di Alessandro Preziosi. Paone ha anche parlato delle sue celebri interpretazioni in film d’autore come “Reality” di Matteo Garrone, e in cult come “Benvenuti al Sud” di Luca Miniero.

Nel talk, Nando Paone ha avuto modo di riflettere sulle prestigiose collaborazioni che ha avuto nel corso della sua carriera, tra cui quelle con grandi nomi come Vittorio Gassman, Maurizio Scaparro, Eduardo e Luca De Filippo, oltre a registi del calibro di Risi, Monicelli e Steno. Non sono mancati riferimenti alle sue esperienze con leggende del cinema come Bud Spencer e Lino Banfi.

La biografia di Paone svela anche il suo incontro determinante con Vincenzo Salemme, amico dai tempi del liceo, con cui ha costruito una carriera di successo che ha conquistato il pubblico di tutte le età. L’attore napoletano ha raccontato anche l’incontro con il film “L’inquilino del terzo piano” di Roman Polanski, che all’età di sedici anni lo ispirò a diventare attore, dando inizio a una carriera che dura ormai da oltre cinquant’anni.