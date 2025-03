Giornata nazionale per le vittime del Covid: riflessioni a cinque anni dalla pandemia

Oggi, 18 marzo, si celebra la Giornata nazionale per le vittime del Covid, istituita ufficialmente dal Governo italiano nel 2021 per onorare la memoria di tutte le persone che hanno perso la vita a causa della pandemia.

A cinque anni dall’inizio della crisi sanitaria, le vittime in Italia sono quasi 200.000, mentre in Campania il numero sfiora le 13.000. Questa giornata è un momento per ricordare le persone scomparse e per rendere omaggio al sacrificio di tanti operatori sanitari. Se per alcuni la pandemia sembra ormai un ricordo lontano, per chi ha perso una persona cara il dolore è ancora ben presente. “Questa giornata ci invita a riflettere profondamente su quel periodo drammatico che ha sconvolto le nostre vite quotidiane, affinché non dimentichiamo chi non c’è più”, ha sottolineato Cosimo Cicia, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Salerno e Provincia, con il quale abbiamo riflettuto in diretta questa mattina. Cicia ha anche evidenziato come molte delle promesse fatte durante la pandemia siano state purtroppo disattese.